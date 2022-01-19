 

Блинкен предупредил о «калечащих» для РФ последствиях эскалации вокруг Украины

19.01.2022, 18:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил Владимиру Зеленскому, что последствия для РФ за эскалацию ситуации вокруг Украины будут «калечащими».

В заявлении пресс-службы госдепа говорится, что в случае, если РФ выберет путь агрессии против Украины, то США и союзники вынудят российскую экономику заплатить калечащую цену.

«Пересмотрят присутствие НАТО в союзных странах и увеличат оборонную помощь Украине за пределами той, что ранее предоставлялась», – передает РИА «Новости» со ссылкой на релиз госдепа.

Блинкен и Зеленский обсудили экономическую помощь Украине и ситуацию с безопасностью в регионе.

Американский политик отметил продолжающиеся на Украине призывы к дипломатическому разрешению. Также госсекретарь США сообщил, что проинформировал Зеленского об итогах консультаций РФ с США, НАТО и ОБСЕ.

Напомним, страны Запада и Киев обвиняют Россию в подготовке к нападению на Украину. В Кремле эти обвинения отвергают.

Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.02 / Лавров подтвердил готовность Москвы взаимодействовать с Брюсселем

18.11 / “Смелая женщина. Не каждая решится показать себя с прыщами, желтыми зубами, нулевым размером груди”. Собчак взорвала сеть снимками без макияжа

21.06 / Евросоюз на год продлил санкции против России за оккупацию Крыма

30.06 / Полиция проверила жалобы бывших жен Башарова на побои

26.10 / Запланирован залповый пуск крылатых ракет с АПЛ «Новосибирск»

09.07 / Пентагон – Конгрессу: информация о российских выплатах талибам не нашла подтверждения

28.03 / В мире: Что значит для РФ экспансия Китая на Ближнем Востоке

05.05 / Российских дипломатов «затошнило» от поведения Запада в СБ ООН

02.01 / Жириновский предложил запретить ночные автобусные перевозки

12.10 / Азербайджан обвинил армянских военных в обстреле Гянджи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика