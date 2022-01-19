Блинкен предупредил о «калечащих» для РФ последствиях эскалации вокруг Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил Владимиру Зеленскому, что последствия для РФ за эскалацию ситуации вокруг Украины будут «калечащими».

В заявлении пресс-службы госдепа говорится, что в случае, если РФ выберет путь агрессии против Украины, то США и союзники вынудят российскую экономику заплатить калечащую цену.

«Пересмотрят присутствие НАТО в союзных странах и увеличат оборонную помощь Украине за пределами той, что ранее предоставлялась», – передает РИА «Новости» со ссылкой на релиз госдепа.

Блинкен и Зеленский обсудили экономическую помощь Украине и ситуацию с безопасностью в регионе.

Американский политик отметил продолжающиеся на Украине призывы к дипломатическому разрешению. Также госсекретарь США сообщил, что проинформировал Зеленского об итогах консультаций РФ с США, НАТО и ОБСЕ.

Напомним, страны Запада и Киев обвиняют Россию в подготовке к нападению на Украину. В Кремле эти обвинения отвергают.

Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины.