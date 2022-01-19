 

“Снял политическое напряжение”. СМИ проанализировали год Скичко на посту главы Черкасской ОГА

19.01.2022, 15:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Автор материала Николай Ткачук отмечает, что Скичко еще в статусе нардепа в конце 2020 года начал налаживать отношения с новоизбранным облсоветом, где “Слуга народа” рисковала оказаться в оппозиции.

“В первую очередь это касалось избрания руководства областного совета. Но в итоговом результате в копилку “Слуг народа” добавилась должность первого вице-спикера облсовета”, – пишет он.

В дальнейшем, когда в январе 2021 года Скичко был назначен главой ОГА, по мнению журналиста, “у него не возникало непреодолимых препятствий в отношениях с областным советом”.

В статье отмечается, что запомнился “ушедший год для Черкасской области под управлением Скичко практически полным отсутствием скандалов (по крайней мере – публичных), которые сопровождали работу облгосадминистрации во времена его предшественников. Ему удалось наладить конструктивную работу не только с подчиненными чиновниками, но и с гоноровыми местными элитами”.

Отдельно Ткачук отмечает, что Скичко построил конструктивные отношения даже со своим поначалу ярым критиком – мэром Черкасс Анатолием Бондаренко, выпады которого глава ОГА умело “гасил”. В итоге сам Бондаренко недавно признал, что “Александр Скичко на три головы выше, чем главы администраций, которые были его предшественниками”, пишет автор.

Подводя итоги политического года в Черкасской области, журналист отмечает, что знаковым событием стали довыборы в Верховную Раду на округе №197 в Черкасской области, которые были назначены в связи с переходом самого Скичко в исполнительную вертикаль.

“Их выиграл представитель “Слуг народа” мэр Золотоноши Виталий Войцеховский с результатом 47%. На фоне общего падения рейтинга “Слуг народа”, а также событий в округе №87, где “слугам” пришлось в судах и в прямом смысле силовыми методами бороться за победу своего кандидата Василия Вирастюка, губернатор Скичко обеспечил “чистый” результат”, – говорится в статье.

Контекст:

Скичко прошел в Раду ІХ созыва как мажоритарщик, набрав 50,92% (34 455 голосов) на выборах в одномандатном округе №197 (охватывает территорию городов Канев и Золотоноша, Золотоношский район, часть Каневского, Черкасского районов и Сосновского района города Черкассы).

29 января 2021 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Скичко главой Черкасской ОГА.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.09 / Брексит без сделки обойдётся британцам в два-три раза дороже коронавируса

27.08 / “Безнаказанность порождает вседозволенность”. Зеленский отреагировал на стрельбу в Харьковской области

12.02 / НКРЭКУ впервые аннулировала лицензию поставщику газа

02.12 / Для защиты от России Европе нужно брать пример с Израиля

13.01 / Вход воспрещён — крупнейшие супермаркеты Великобритании решили не пускать покупателей без масок

23.06 / “Его роль – торговля воздухом”. Коболев и Зеркаль – о последней части “пленок Медведчука” и его участи в переговорах по газу

21.08 / В Украину привезли более 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca, которую передала Германия

16.08 / В Беларуси власти принудительно собирают своих “сторонников” на митинг, он начнется за два часа до протестов оппозиции

11.01 / В Госдуме предложили замену инициативе о введении продуктовых карточек

12.05 / Российский Красный Крест открыл сбор средств для пострадавших в Казани

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика