“Снял политическое напряжение”. СМИ проанализировали год Скичко на посту главы Черкасской ОГА

Автор материала Николай Ткачук отмечает, что Скичко еще в статусе нардепа в конце 2020 года начал налаживать отношения с новоизбранным облсоветом, где “Слуга народа” рисковала оказаться в оппозиции.

“В первую очередь это касалось избрания руководства областного совета. Но в итоговом результате в копилку “Слуг народа” добавилась должность первого вице-спикера облсовета”, – пишет он.

В дальнейшем, когда в январе 2021 года Скичко был назначен главой ОГА, по мнению журналиста, “у него не возникало непреодолимых препятствий в отношениях с областным советом”.

В статье отмечается, что запомнился “ушедший год для Черкасской области под управлением Скичко практически полным отсутствием скандалов (по крайней мере – публичных), которые сопровождали работу облгосадминистрации во времена его предшественников. Ему удалось наладить конструктивную работу не только с подчиненными чиновниками, но и с гоноровыми местными элитами”.

Отдельно Ткачук отмечает, что Скичко построил конструктивные отношения даже со своим поначалу ярым критиком – мэром Черкасс Анатолием Бондаренко, выпады которого глава ОГА умело “гасил”. В итоге сам Бондаренко недавно признал, что “Александр Скичко на три головы выше, чем главы администраций, которые были его предшественниками”, пишет автор.

Подводя итоги политического года в Черкасской области, журналист отмечает, что знаковым событием стали довыборы в Верховную Раду на округе №197 в Черкасской области, которые были назначены в связи с переходом самого Скичко в исполнительную вертикаль.

“Их выиграл представитель “Слуг народа” мэр Золотоноши Виталий Войцеховский с результатом 47%. На фоне общего падения рейтинга “Слуг народа”, а также событий в округе №87, где “слугам” пришлось в судах и в прямом смысле силовыми методами бороться за победу своего кандидата Василия Вирастюка, губернатор Скичко обеспечил “чистый” результат”, – говорится в статье.

Контекст:

Скичко прошел в Раду ІХ созыва как мажоритарщик, набрав 50,92% (34 455 голосов) на выборах в одномандатном округе №197 (охватывает территорию городов Канев и Золотоноша, Золотоношский район, часть Каневского, Черкасского районов и Сосновского района города Черкассы).

29 января 2021 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Скичко главой Черкасской ОГА.

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