“Вульгарная”, “Рот – как из фильма для взрослых”. Никитюк показала голую грудь и язык

Телеведущая продемонстрировала голую грудь, прикрыв ее по бокам волосами. Она позировала с коробкой от игровой приставки.

“Купила малому на праздники… Вспомнила, что нет у меня малого. Теперь придется самой”, – написала она.

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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

“Рот – прямо как из фильма для взрослых”, – отметила подписчица ukraina_today.

“Вульгарная”, – заявила l.gukova1971.

Контекст:

Карьера Никитюк на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”. Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Кто сверху?”.

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