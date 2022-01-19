 

Россия может в любой момент начать вторжение в Украину – Белый дом

19.01.2022, 9:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По словам Псаки, президент России Владимир Путин создал кризис, сосредоточив 100 тыс. российских военнослужащих вдоль границ Украины. Это число включает недавнюю переброску российских войск в Беларусь для совместных учений и проведение дополнительных учений на восточной границе Украины, добавила она.

“Давайте проясним: мы считаем, что это чрезвычайно опасная ситуация. Сейчас мы находимся на этапе, когда Россия может в любой момент начать атаку на Украину. И то, что собирается сделать госсекретарь Блинкен, это очень четко подчеркнуть, что существует дипломатический путь вперед. Будут ли они страдать от серьезных экономических последствий или нет, зависит от президента Путина и россиян”, – отметила пресс-секретарь.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.08 / В мире: Лукашенко спасет чудо или компромисс с оппозицией

30.06 / Европейская версия Xiaomi Mi Band 5 окажется дороже, чем для Китая

22.11 / США анонсировали ряд мирных соглашений арабских стран с Израилем

29.12 / Юрий Муравицкий стал главным режиссером Театра на Таганке

01.11 / В Лионе задержали подозреваемого в ранении православного священника

30.07 / Volkswagen анонсировала для РФ новый компактный кроссовер

26.06 / Трамп велел сделать «отвратительный» дизайн военных кораблей США «красивее»

07.10 / Школьникам в Удмуртии увеличили осенние каникулы из-за COVID-19

07.12 / Джулиани заразился коронавирусом

09.01 / Земле предсказали новое массовое вымирание

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика