Россия может в любой момент начать вторжение в Украину – Белый дом

По словам Псаки, президент России Владимир Путин создал кризис, сосредоточив 100 тыс. российских военнослужащих вдоль границ Украины. Это число включает недавнюю переброску российских войск в Беларусь для совместных учений и проведение дополнительных учений на восточной границе Украины, добавила она.

“Давайте проясним: мы считаем, что это чрезвычайно опасная ситуация. Сейчас мы находимся на этапе, когда Россия может в любой момент начать атаку на Украину. И то, что собирается сделать госсекретарь Блинкен, это очень четко подчеркнуть, что существует дипломатический путь вперед. Будут ли они страдать от серьезных экономических последствий или нет, зависит от президента Путина и россиян”, – отметила пресс-секретарь.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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