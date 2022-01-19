 

За сутки в Украине коронавирус подтвердили почти у 13 тыс. граждан

19.01.2022, 9:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Среди заболевших – 1422 ребенка и 464 медработника.

По данным Минздрава, больше всего инфицированных коронавирусом выявили в Ивано-Франковской области – 1575, Киеве – 1268 и Львовской области – 956.

Выздоровели 5413 человек, 163 больных COVID-19 умерли. Попал в больницу 2401 пациент. За сутки сделали около 97,6 тыс. тестов.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболело около 3,78 млн человек, умерло – 98 712.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/299495025538054

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В октябре 2021 года министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали.

В середине ноября власти сообщили о начале спада четвертой волны. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

Новая волна коронавируса в Украине может начаться в конце января, говорил 14 января главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин. “Пиковые показатели заболевания – это февраль и март, постепенное снижение до апреля, по предварительным прогнозам, которыми мы сейчас пользуемся”, – сказал он.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / Группа экспертов симулировала выборы в США и пришла к неутешительным выводам

27.07 / Нейросеть обучили выявлять опухоль мозга

24.10 / “Врачи эмоционально и физически истощены”. В Минздраве рассказали, сколько медиков умерло от COVID-19

03.12 / “Давайте оставим фотозону и пойдем работать”. Разумков отчитал нардепов, которые фотографировались с Криклием. Видео

13.10 / Глава СК поручил проверить законность выдачи оружия нижегородскому стрелку

15.08 / Число жертв землетрясения в Гаити возросло до 304 человек

19.07 / Эксперты обвинили ФРГ в нарушениях при экспорте вооружений

22.07 / Глава Хабаровского края призвал снизить возрастной ценз для получения выплат на жилье сиротам

24.09 / CNN – Билл Гейтс назвал запрет на въезд в США причиной вспышки COVID-19

28.06 / “Настя похорошела, точно будет дочка”. Каменских снялась без бюстгальтера

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика