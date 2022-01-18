В Польше ввели режим киберугрозы

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ввел на территории страны режим киберугрозы начальной степени, сообщили в Правительственном центре безопасности.

«Премьер-министр Матеуш Моравецкий подписал распоряжение о введении первой степени угрозы ALFA-CRP на территории всей страны», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Режим будет действовать с 18 по 23 января. Уточняется, что введен режим из-за потенциального риска угрозы безопасности систем передачи данных, но нет пояснения откуда угроза может исходить.

Режимы опасности CRP относятся к угрозам в киберпространстве. Введенная в Польше степень угрозы – ALFA-CRP – является самой низкой из четырех степеней опасности.

«Это прежде всего сигнал службам, заботящимся о безопасности и всей государственной администрации, проявлять особую бдительность», – говорится в релизе.

В последний раз этот режим вводился на период проведения Цифрового саммита ООН.