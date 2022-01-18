СМИ: Федора Дунаевского госпитализировали после неудачного падения

Российский актер Федор Дунаевский после неудачного падения на одной из улиц в центре Москвы попал в больницу, сообщают СМИ.

Сообщается, что 52-летний актер сильно ударился головой, когда выходил из такси. Дунаевский находился в состоянии алкогольного опьянения, потерял равновесие и упал, врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ссадины, передает «Московский комсомолец».

Федор Дунаевский родился в 1969 году в Москве. Является советским, российским и израильским актером. В 1986 году в возрасте 16 лет снялся в фильме Карена Шахназарова «Курьер». В конце 90-х жил в Италии. Также снимался в фильма «Дорогая Елена Сергеевна», «Небеса обетованные» и других.