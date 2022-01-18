На съемки сериала по «Гарри Поттеру» объявили кастинг среди трансгендеров
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Создатели будущего сериала по вселенной «Гарри Поттера» ищут на главные роли «небинарных, гендерно-неконформных» актеров, также в сюжете будет присутствовать гомосексуальная линия.
Роль матери главного героя, Лили Эванс, может сыграть «гендерно-неконформная, небинарная транс-женщина», а Питера Петтигрю — «гендерно-неконформный, небинарный транс-мужчина», сообщило издание Daily Mail.
По данным издания, на роль отца Гарри – Джеймса Поттера – продюсеры думают пригласить актера «азиатского, африканского происхождения, этнически неоднозначного, многорасового, коренного, латиноамериканского, ближневосточного, индийского или тихоокеанского происхождения». А на роль Сириуса Блэка ищут не светлокожего актера.
Как отметила автор проекта Меган Маккелли, таким образом создатели стремятся передать разнообразие фанбазы в их любимых героях, представляя людей с другим цветом кожи, вероисповеданием, а также гомосексуальные сюжетные линии.
Однако продюсеры сериала с большей вероятностью столкнутся с иском со стороны Джоан Роулинг, которая не давала им разрешения на использование персонажей из ее книг, пишет издание.
Напомним, Джоан Роулинг высмеяла название статьи с заголовком «Как сделать посткоронавирусный мир лучше для людей, у которых есть менструация». Ее шутка вызвала возмущение у пользователей, которые обвинили ее в оскорблении трансгендеров и «трансфобии». Осенью сообщалось, что многочисленные люди рассылают угрозы убийством знаменитой писательнице.
Авторы документального фильма «Гарри Поттер 20 лет спустя» практически исключили автора романа Джоан Роулинг из фильма за ее скандальные высказывания.
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