 

За бойцами теробороны закрепят оружие – Резников

18.01.2022, 19:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В составе Сил теробороны ВСУ продолжается формирование 25 бригад – по одной на каждый регион страны. Они будут объединять более 150 батальонов (один батальон на район).

Постоянная численность сил теробороны в мирное время составит 10 тыс. военнослужащих. По штату особого периода подразделения будут насчитывать более 130 тыс. человек, для чего сформируют резерв.

“Развертывание системы теробороны будет происходить в три этапа… На первом этапе бригады и батальоны Сил теробороны будут разворачиваться по штату мирного времени. Это происходит прямо сейчас. В каждом батальоне формируется скелет из военнослужащих ВСУ. Их задачей является командование, обучение и согласование с гражданскими лицами, которые заключат контракт о службе в резерве теробороны и будут защищать территорию, где проживают”, – сказал министр.

По его словам, за счет этих резервистов каждый батальон будет насчитывать до 600 человек.

“Формирование резерва теробороны по штатам особого периода – второй этап после того, как в батальонах и бригадах будет создано организационно-управленческое ядро из военнослужащих и обеспечены соответствующие условия. За теми, кто заключит контракт и будет служить в резерве теробороны, будет закреплено оружие. Оно будет выдаваться на время учений или в случае возникновения определенных ситуаций”, – пояснил Резников.

Как отметил министр, после формирования штата мирного времени и резерва для особого периода на третьем этапе развертывания будет рассмотрен вопрос о необходимости создания в небольших населенных пунктах добровольческих формирований территориальных общин.

Контекст:

1 января 2022 года вступил в силу закон “Об основах национального сопротивления”, в котором прописано функционирование территориальной обороны. 

По закону, составляющими национального сопротивления являются территориальная оборона, движение сопротивления и подготовка граждан Украины к национальному сопротивлению.

Из-за угрозы вторжения российских войск в СНБО Украины призывали ускорить формирование Сил территориальной обороны в соответствии с законом “Об основах национального сопротивления”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / Бывшему вице-президенту США Пенсу установили кардиостимулятор

01.07 / Приватизация в Украине. За пять месяцев в бюджет перечислено 500 млн грн

26.03 / Путин поддержал идею отбирать управленцев на госслужбу в рамках «Лидеров России»

12.11 / Разработана новая технология производства экологически чистого топлива из аммиака

13.08 / Китай показал новый бомбардировщик для защиты береговой линии

03.04 / На Украине сказали, что не успели обсудить Байден и Зеленский

27.04 / Российским студентам разрешили уйти на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая

05.12 / “Думала, что будут бить, а они стянули штаны”. Белоруска рассказала о жестоком изнасиловании силовиками

30.12 / С 1 января в Украине вводят единый счет для уплаты налогов и ЕСВ

21.10 / “Величайший каскад кризисов”. Генсек ООН заявил о начале новой гонки вооружений

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика