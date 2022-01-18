 

“Комар, тебе восемь лет! А он мне говорит: “Облезешь”. Усик рассказал, как ему нахамил незнакомый ребенок

18.01.2022, 19:00, Новости дня
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“Вчера ездил на игру к сыну. Им по восемь или по девять лет. В перерыве стоим с мальчиком, пинаем мяч. Мячей много на поле. И тут какой-то малой кричит: “Эй, дайте мяч”. Я в шутку говорю: “Только за деньги”. Он говорит… Как-то он так сказал: “Облезешь” или что-то такое. – “Комар, тебе восемь лет. Я в восемь лет не то что бы боялся попросить этот мяч от скромности, я бы вообще пошел, нашел бы себе где-то этот мяч. А он мне говорит: “Облезешь”, – рассказал боксер.

По мнению Усика, такое поведение во много спровоцировано предоставленной детям свободой. 

ВИДЕОВидео: Маша Ефросинина / YouTube
Контекст:

Усик – заслуженный мастер спорта Украины, является олимпийским чемпионом (2012 год) и абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.

Вместе с женой Екатериной воспитывает дочь Елизавету (2010) и двоих сыновей: Кирилла (2013) и Михаила (2015).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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