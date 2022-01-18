 

Альпинисты из Украины поднялись на высочайшую точку Антарктиды, среди покоривших вершину – жена мэра Днепра

18.01.2022, 17:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Массив Винсон, Антарктида. 14 января 2022 года. Есть вершина! Жестокая и холодная. В очень сложных погодных условиях”, – написала она.

По словам альпинистки, “многие члены экспедиции получили обморожения”.

“У меня самые серьезные. Восстановление займет около полугода. Но я, как всегда, справлюсь. Свои планы на жизнь останавливать не собираюсь”, – заявила Филатова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Maryna Filatova (@maryna.filatova)

Накануне мэр Днепра Борис Филатов писал в Facebook, что “условия в Антарктиде страшные, на обратном пути с вершины можно неделю просидеть в палатке при минус 50, ожидая погоды”.

“Ребята и девочки, конечно, настоящие герои. Не испугались страшного ветра и пошли вперед, когда все остальные группы развернулись и отказались от штурма”, – объяснил городской голова.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4756270727788120&id=100002157183088

Gorod.dp.ua писал, что в Антарктиду отправилась экспедиция из 10 украинцев, двое из которых – женщины, они из Днепра. Также в ней участвовали представители Киева, Харькова, Львова и Луганской области.

Издание отмечает, что ранее на высочайшей вершине Антарктиды побывали только семь украинцев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.10 / Вопрос дня: Как иногороднему пациенту с COVID-19 попасть в московскую больницу?

30.09 / Москвичам из групп риска напомнили об упрощенном получении больничного

11.12 / Нарышкин объявил о выставках РИО, которые напомнят Европе о зверствах нацистов в СССР

28.02 / В Сумах студентки наглотались таблеток и вызвали скорую помощь – полиция

28.09 / Четыре области Украины соответствуют “оранжевому” уровню эпидемической опасности – Минздрав

29.06 / Лавров прибыл в Анталью

01.02 / Рассмотрение вопроса о замене условного срока Навальному пройдет в Мосгорсуде

28.03 / Serum Institute анонсировал запуск вакцины Novavax в сентябре

04.07 / Козак: достичь прогресса по статусу Донбасса не удалось из-за позиций Киева

25.09 / Бурба подтвердил, что приказ о переносе операции по захвату вагнеровцев дал Ермак – Бутусов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика