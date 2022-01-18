Альпинисты из Украины поднялись на высочайшую точку Антарктиды, среди покоривших вершину – жена мэра Днепра

“Массив Винсон, Антарктида. 14 января 2022 года. Есть вершина! Жестокая и холодная. В очень сложных погодных условиях”, – написала она.

По словам альпинистки, “многие члены экспедиции получили обморожения”.

“У меня самые серьезные. Восстановление займет около полугода. Но я, как всегда, справлюсь. Свои планы на жизнь останавливать не собираюсь”, – заявила Филатова.

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Публикация от Maryna Filatova (@maryna.filatova)

Накануне мэр Днепра Борис Филатов писал в Facebook, что “условия в Антарктиде страшные, на обратном пути с вершины можно неделю просидеть в палатке при минус 50, ожидая погоды”.

“Ребята и девочки, конечно, настоящие герои. Не испугались страшного ветра и пошли вперед, когда все остальные группы развернулись и отказались от штурма”, – объяснил городской голова.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4756270727788120&id=100002157183088

Gorod.dp.ua писал, что в Антарктиду отправилась экспедиция из 10 украинцев, двое из которых – женщины, они из Днепра. Также в ней участвовали представители Киева, Харькова, Львова и Луганской области.

Издание отмечает, что ранее на высочайшей вершине Антарктиды побывали только семь украинцев.

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