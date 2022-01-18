Начало пресс-конференции Лаврова и Бербок задержалось из-за грима

Начало пресс-конференции главы российского МИД Сергея Лаврова и главы МИД Германии Анналены Бербок задерживается: причиной стала необходимость нанести грим немецкому политику.

«Начало пресс-конференции Лаврова и Бербок задерживается. Главе МИД ФРГ понадобились услуги гримера», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в делегации России.

Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок совершает первые зарубежные поездки в Киев и Москву. Визиты состоятся на фоне переговоров РФ с США и НАТО и обвинений в подготовке «российского вторжения» на Украину.

В планах обсудить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым продвижение «нормандского формата» переговоров по Украине.