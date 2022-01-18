Госдума приняла закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

Годума на пленарном заседании приняла в окончательном чтении закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов.

Законопроект о пожизненном заключении за педофилию был внесен в Госдуму депутатами от фракции «Единая Россия» Павлом Крашенинниковым и Александром Хинштейном, а также первым вице-спикером Совета Федерации, секретарем генсовета партии ЕР Андреем Турчаком 10 сентября 2021 года, передает РИА «Новости».

Проектом предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на аналогичные повторные преступления в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Кроме того, предлагается расширить применение пожизненного лишения свободы на случаи совершения преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

Как отмечают авторы законопроекта, поправки предлагается внести в статьи УК РФ 131 «Изнасилование» и 132 «Насильственные действия сексуального характера». Согласно действующему законодательству, пожизненное заключение грозит лишь педофилам-рецидивистам за аналогичное деяние в отношении детей младше 14 лет.

Отмечается, что предварительное следствие по указанным преступлениям будет отнесено к компетенции следователей СК.

Ранее в Госдуме предложили расширить применение пожизненного срока для педофилов.