 

Кремль спросили о ситуации с дипломатами в Киеве

18.01.2022, 14:00, Новости дня
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал давать дополнительных комментариев в связи с публикацией The New York Times о якобы отъезде семей сотрудников посольства РФ в Киеве.

Песков отметил, что «МИД уже все сказал». По словам пресс-секретаря главы государства, Кремлю нечего добавить к комментарию дипведомства по этому поводу, передает ТАСС.

Ранее на Украине заявили о якобы готовящейся эвакуации российских дипломатов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла эту информацию. Вместе с тем она заявила, что в адрес работающих на Украине российских дипломатов, а также их семей поступают персональные угрозы.



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