Кремль спросили о ситуации с дипломатами в Киеве

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал давать дополнительных комментариев в связи с публикацией The New York Times о якобы отъезде семей сотрудников посольства РФ в Киеве.

Песков отметил, что «МИД уже все сказал». По словам пресс-секретаря главы государства, Кремлю нечего добавить к комментарию дипведомства по этому поводу, передает ТАСС.

Ранее на Украине заявили о якобы готовящейся эвакуации российских дипломатов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла эту информацию. Вместе с тем она заявила, что в адрес работающих на Украине российских дипломатов, а также их семей поступают персональные угрозы.