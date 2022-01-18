 

Российский инвестиционный форум в Сочи решили перенести

18.01.2022, 14:00, Новости дня
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Российский инвестиционный форум, запланированный в Сочи на 17-19 февраля, перенесен на более поздний срок из-за эпидемиологической ситуации, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

«Правительством принято решение о переносе Российского инвестиционного форума с февраля на более поздний срок. Мы вернемся к этому вопросу, когда эпидемиологическая обстановка улучшится», – передает РИА «Новости» слова Мишустина.

Напомним, в феврале 2020 года Мишустин также перенес проведение Российского инвестиционного форума в Сочи.



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