Российский инвестиционный форум в Сочи решили перенести
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Российский инвестиционный форум, запланированный в Сочи на 17-19 февраля, перенесен на более поздний срок из-за эпидемиологической ситуации, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
«Правительством принято решение о переносе Российского инвестиционного форума с февраля на более поздний срок. Мы вернемся к этому вопросу, когда эпидемиологическая обстановка улучшится», – передает РИА «Новости» слова Мишустина.
Напомним, в феврале 2020 года Мишустин также перенес проведение Российского инвестиционного форума в Сочи.
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