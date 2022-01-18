 

Появились данные о первом складном смартфоне Google

18.01.2022, 12:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Из осведомленных источников стало известно название первого смартфона Google со складным экраном. Оказалось, что гаджет выйдет на рынок как Pixel Notepad, хотя ранее в сети появлялась информация, что название будет звучать как Pixel Fold.

Инсайдеры сообщают, что разработчики устройства по какой-то непонятной причине решили отказаться от первоначального варианта.

Также стало известно, что Google, скорее всего, задержит презентацию, хотя ранее было авторитетно обещано, что складной смартфон будет готов и выпущен в продажу еще до конца 2022 года. Однако в Google все еще считают, что их «раскладушка» станет достойным конкурентом для Samsung Galaxy Z Fold 3. По последним данным, базовая цена новинки составит 1799 американских долларов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.10 / Названы главные признаки прослушки телефона

13.11 / Поддержка Windows Embedded Standard 7 прекращена

25.06 / Владимир Путин дал поручение разобраться, почему не реализованы предложения Винер-Усмановой

13.12 / В Черноморске решили протестировать на коронавирус всех жителей

30.10 / Курганцы нашли способ, как обойти QR-коды и антиковидные меры

16.10 / В Чечне уволили плохо образованных госслужащих

26.07 / Генетически нервные клетки запрограммированы на долгую жизнь

16.11 / Экс-генпрокурор Украины Шокин испугался мести Байдена за сына

16.11 / Беспроводная колонка Shower Power понравилась покупателям

06.03 / Полиция применила слезоточивый газ против феминисток в Швейцарии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика