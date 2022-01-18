Появились данные о первом складном смартфоне Google

Из осведомленных источников стало известно название первого смартфона Google со складным экраном. Оказалось, что гаджет выйдет на рынок как Pixel Notepad, хотя ранее в сети появлялась информация, что название будет звучать как Pixel Fold.

Инсайдеры сообщают, что разработчики устройства по какой-то непонятной причине решили отказаться от первоначального варианта.

Также стало известно, что Google, скорее всего, задержит презентацию, хотя ранее было авторитетно обещано, что складной смартфон будет готов и выпущен в продажу еще до конца 2022 года. Однако в Google все еще считают, что их «раскладушка» станет достойным конкурентом для Samsung Galaxy Z Fold 3. По последним данным, базовая цена новинки составит 1799 американских долларов.