Появились данные о первом складном смартфоне Google
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Из осведомленных источников стало известно название первого смартфона Google со складным экраном. Оказалось, что гаджет выйдет на рынок как Pixel Notepad, хотя ранее в сети появлялась информация, что название будет звучать как Pixel Fold.
Инсайдеры сообщают, что разработчики устройства по какой-то непонятной причине решили отказаться от первоначального варианта.
Также стало известно, что Google, скорее всего, задержит презентацию, хотя ранее было авторитетно обещано, что складной смартфон будет готов и выпущен в продажу еще до конца 2022 года. Однако в Google все еще считают, что их «раскладушка» станет достойным конкурентом для Samsung Galaxy Z Fold 3. По последним данным, базовая цена новинки составит 1799 американских долларов.
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