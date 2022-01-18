Бурштынская ТЭС сократила экспорт электроэнергии в Европу для обеспечения украинских потребителей

“Для сглаживания пиковых нагрузок и поддержания стабильности энергосистемы отпуск Бурштынской ТЭС электроэнергии в 2021 году в целом увеличился на 29% до 7,3 млрд кВт-ч по сравнению с 2020 годом. При этом объемы экспорта станции э/э за соответствующий период также уменьшились – на 11%”, – сообщили в компании.

Поставки потребителям Бурштынского энергоострова – Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей – ТЭС увеличила на 1,8 млрд кВт-ч. Это связано со значительным ростом потребления электроэнергии в регионе и резким – на 80% – падением импорта, объяснили в компании.

В ДТЭК добавили, что поставки на остальную часть Украины увеличились на 20% до 0,52 млрд кВт-ч.

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