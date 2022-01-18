Опубликованы фото кросс-купе Renault Captur Coupe

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18.01.2022, 11:24, Новости дня
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Французский автогигант Renault опубликовал официальные снимки купеобразного кроссовера Renault Captur Coupe.

В компании также указали на возможность выхода кроссовера в более короткие сроки, чем прогнозировали специалисты. Также рассматривается версия о возможности окончательного ухода с рынка моделей кроссоверов Arkana и Captur. Однако это произойдет в течение нескольких лет, если разработчики не увидят соответствующего спроса на рынке.

Вместе с тем новый купеобразный кроссовер вобрал в себя самые продвинутые опции,  которых не хватало в предшествующих паркетниках. Пока производитель не намерен озвучивать сроки появления купеобразного кроссовера, однако эксперты полагают, что модель будет показана на публике в ближайшее время.



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