В Китае вышел гибридный внедорожник Jetour T-X

На китайском рынке официально представили новый гибридный кроссовер под названием Jetour T-X.

Предложенная модель имеет достаточно уникальную внешность, однако все же прослеживаются некоторые повторы ранее выпущенных автомобилей. Эксперты констатировали, что паркетник Jetour T-X по лицевой части кузова имеет сходства с американским внедорожником Ford Bronco. Кроме того, новый автомобиль обладает стильным видом и может похвастаться задней частью, напоминающей модель Land Rover Defender.

В свою очередь, технические параметры кроссовера пока умалчиваются, тогда как речь идет пока исключительно о концепте. Специалисты выражают уверенность в том, что новая модель появится на рынке в серийной модификации, но пока сроки не озвучены.