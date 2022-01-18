 

Oshan готовит к продажам паркетник Z6

18.01.2022, 10:40, Новости дня
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Новый кроссовер Oshan Z6 в скором времени появится в продаже на китайском рынке.

Представители бренда анонсировали, что готовящаяся новинка станет первой моделью, которая имеет подзаряжаемую систему. Внешний вид паркетника Oshan Z6 напоминает актуальные версии Changan. Вместе с тем автомобиль получил безрамочную радиаторную решетку, стильный спойлер и модернизированные зауженные фары. Еще одним преимуществом кроссовера указали купеобразное исполнение кузова.

Автомобиль пока рассекретили лишь по внешнему виду, тогда как салон остается засекреченным. Вместе с тем предполагается использование цифровой панели приборов и крупного мультимедийного экрана. Под капотом установили 1,5-литровый двигатель на 188 л.с. мощности в базовой комплектации.



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