 

Нарышкин раскритиковал идею дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине

18.01.2022, 10:18, Новости дня
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Идея дипломатического бойкота Олимпийских игр в Пекине по своей сути бессмысленна и полностью противоречит духу олимпийского движения, его девизу «спорт вне политики», сообщил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

«Идея дипломатического бойкота Олимпийских игр в Пекине по сути своей бессмысленна и полностью противоречит духу олимпийского движения и девизу олимпийцев «спорт вне политики», – цитирует ТАСС Нарышкина.

По его словам, РФ располагает информацией о развернутой США и некоторыми ее союзниками кампании, направленной против Олимпийских игр в Пекине.

«Должен сказать, что мы располагаем довольно обширной информацией по развернутой США и их наиболее одиозными, послушными союзниками масштабной кампании по агрессивному и злонамеренному вмешательству в процесс подготовки пекинской Олимпиады, – сказал он. – Мы видим их попытки дискредитировать организаторов Олимпийских игр в Пекине. Главную роль в этих действиях играет Государственный департамент Соединенных Штатов Америки, который координирует всю антикитайскую активность по олимпийской тематике подконтрольных им неправительственных организаций и СМИ».

«Признаться, ничего нового в этой практике мы не усматриваем. Точно такие же разные методы использовались нашими недоброжелателями накануне зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году», – добавил Нарышкин.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала, что официальная делегация США не будет присутствовать на зимней Олимпиаде в Китае из-за вменяемых Пекину нарушений прав человека. По ее словам, американские спортсмены примут участие в предстоящей Олимпиаде, несмотря на дипломатический бойкот со стороны США.

Затем Австралия присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Китае.

Позже премьер Британии Борис Джонсон заявил, что британская сторона не станет поддерживать бойкот Олимпиады в Пекине. Также к дипломатическому бойкоту присоединилась Канада. Нидерланды и Дания также решили не направлять делегации на ОИ в Пекине.

Между тем в посольстве Китая в Вашингтоне заявили, что «никаких приглашений политикам США не отправляли». Китайская сторона отметила, что «этот «дипломатический бойкот» просто появился из ниоткуда». По мнению посольства, подобное «претенциозное действие – всего лишь политическая манипуляция и серьезное искажение духа Олимпийской хартии».

В МИД России заявили, что попытки США доминировать на мировой спортивной арене и их дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине ведут к развалу устоявшейся спортивной системы.



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