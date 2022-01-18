«Молдовагаз» попросила помощи акционеров с очередным платежом за газ

«Молдовагаз» обратился за помощью к акционерам, в том числе к Газпрому, чтобы отсрочить очередной платеж за поставку газа или получить для него краткосрочный кредит, сообщил глава компании Вадим Чебан.

«Правление АО «Молдовагаз» обратится за поддержкой ко всем акционерам, в том числе и в Газпром, с просьбой рассмотреть возможность отсрочки платежа или представления краткосрочного кредитования на сумму финансовых отклонений», – написал он в своем Telegram-канале.

По словам Чебана, предприятие продолжит оптимизацию расходов – в долгосрочной перспективе молдавскую промышленность необходимо выводить на свободный рынок, где цена для бытовых потребителей и производителей существенно различается.

Ранее министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну, Молдавии не хватает денег на оплату газа, поэтому Кишинев просит Газпром найти решение этой проблемы. Он добавил, что Молдавия на сегодняшний день приобретает топливо у Газпрома по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках.