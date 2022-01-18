Зеленский объяснил сенаторам США, что Россия может использовать для нападения на Украину паспортизацию в ОРДЛО

На встрече присутствовали сенаторы Роберт Портман, Крис Мерфи, Джин Шахин, Эми Клобучар, Ричард Блюменталь и Роджер Викер, представляющие в Конгрессе США и Демократическую партию, и Республиканскую.

“Для Украины для нашего народа очень важно, что сегодня вы с нами. Это свидетельствует о неизменной двухпалатной, двухпартийной поддержке нашего государства, а также его суверенитета, территориальной целостности”, – сказал Зеленский.

В Офисе президента Украины отметили, что Зеленский проинформировал сенаторов “о ситуации с безопасностью вокруг Украины и шагах, которые способствовали бы деэскалации и предотвращению дальнейшей агрессии РФ”.

“Глава государства обратил внимание на то, что Россия продолжает проводить активную кампанию по паспортизации населения на временно оккупированных территориях, стремясь создать повод для эскалации под видом “защиты российских граждан”, – пишет ОП.

Республиканец Портман на брифинге в Киеве 17 января говорил о выделении США военной помощи Украине и двухпартийной поддержке страны в Конгрессе США. “Мы хотим быть откровенны с [президентом РФ] Владимиром Путиным. Мы ищем пути привлечь его к ответственности и он должен понять, что это вопрос, которым занимаются Конгресс, администрация [президента США Джо] Байдена и наши союзники, поэтому у нас объединенный фронт против любых усилий Путина и России вторгнуться в Украину”, – подчеркнула демократ Шахин.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В мае 2021 года украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей российские паспорта получили почти 600 тыс. граждан. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в июле говорил, что речь идет уже о 630 тыс. человек.

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