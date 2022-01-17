ФНС назвала выручку компании Цукерберга Meta в РФ за 2020 год

Выручка глава американской компании Meta Марка Цукерберга в РФ за 2020 год составила 39,8 млрд рублей, сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС).

Выручка американской Meta Platforms Inc., владельца соцсетей Facebook и Instagram, а также немонетизируемого пока мессенджера WhatsApp, в 2020 году в РФ составила 39,8 млрд рублей, передает РБК.

На основе этой суммы суд назначил компании штраф в 1,9 млрд рублей за повторный отказ удалить запрещенную информацию.

Из текста постановления мирового судьи Таганского района Москвы следует, что размер наложенного на Meta административного штрафа составил 1/20 совокупного дохода компании и его аффилированных лиц за один календарный год, предшествующий году, в котором было совершено правонарушение.

Ранее газеты The Washington Post и Financial Times сообщили, что глава американской компании Facebook, которому принадлежит одноименная социальная сеть, Марк Цукерберг ради денег и под давлением властей Вьетнама пренебрег принципами, когда подверг цензуре посты выступающих против правительства.

В среду стало известно, что компании Google, WhatsApp и Facebook (оба принадлежат Meta Platforms) оплатили назначенные штрафы совокупно на 22 млн рублей.