В сети опубликованы характеристики новых смартфонов Vivo X80

Эксперты напомнили, что предыдущая серия смартфонов Vivo X70 вышла на мировой рынок всего лишь несколько месяцев назад. И вот теперь готовится старт продаж Vivo X80, технические характеристики которых уже попали в глобальную сеть.

Как ожидается, новая линейка будет состоять их трех основных версий. Кроме «базы» покупатели увидят на полках варианты Pro и Pro+. Однако все модели получат один и тот же экран с диагональю 6,56 дюйма и частотой обновления кадров 120 Гц. Качество картинки обеспечено в стандарте Full HD+.

В линейке использовано несколько версий процессоров MediaTek Dimensity серии 8000 и 9000. Главный датчик основной камеры обеспечит съемку с разрешением 50 Мп. Также смартфон получит достаточно мощную селфи-камеру.