 

Адвокат назвал вероятную версию ограбления жены Градского

17.01.2022, 18:36, Новости дня
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Наиболее правдоподобной версией ограбления вдовы Александра Градского Марины Коташенко является инсценировка преступления с целью вывести деньги из наследственной массы, считает адвокат Сергей Жорин.

«Наличные – такая вещь, что с ней легко проводить инсинуации. Ну откуда знают все наследники, сколько наличных было на момент смерти у покойного? Об этом знает в лучшем случае какая-то часть, которые, допустим, с ним проживали. Вот, умер человек, они открыли гардероб – оп! А там какая-то часть денег. Гипотетически они могут эти деньги присвоить себе в надежде, что об этом не узнают другие наследники», – рассказал он «Пятому каналу».

По словам адвоката, махинации с наличными деньгами происходят гораздо чаще, чем с любым другим имуществом, подлежащим разделу между наследниками.

Он отметил, что попытавшийся спрятать деньги наследник рискует остаться без наследства – по закону его могут признать недостойным.

Напомним, трое неизвестных на ЦКАД спровоцировали аварию с машиной Коташенко. После этого они подсели в автомобиль к женщине и, угрожая оружием, заставили ее вернуться домой в Наро-Фоминский район, где забрали у нее деньги. Затем грабители заставили Коташенко отвезти их в город Апрелевку. Там мужчины пересели в белый Mercedes и уехали в сторону Москвы.

По данным СМИ, сумма ущерба составляет 100 млн рублей.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что нападение на Коташенко могло быть инсценировкой. Другой источник указывал, что Коташенко после преступления довезла грабителей на своей машине до автодороги.

Также в прессе сообщали, что Коташенко после смерти Градского перевезла крупную сумму денег в загородный дом, о чем знала прислуга.



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