Опекун прожившего пять лет в больнице ребенка раскрыла подробности суда

Опекун девочки, прожившей с рождения пять лет в больнице, рассказала о том, как их стороне в суде удалось лишить родительских прав биологических родителей, не желавших забирать ребенка из учреждения годами.

«Сегодня мы выиграли дело и биологических родителей лишили прав, так что я наконец-таки смогу ее удочерить», – сказала опекун девочки Юлия в ролике, опубликованном RT.

Она добавила, что приемная семья ребенка шла к этому решению суда «долго и упорно».

«Девочка чувствует себя отлично, ходит в школу, делает все, что от нее требуется и не требуется. Она отличная старшая сестра, отличная дочка, отличная внучка», – сказала женщина.

Напомним, в понедельник родителей девочки, которая с рождения и до пяти лет жила в перинатальном центре, лишили родительских прав.

Девочка, которая с рождения пять лет прожила в московском перинатальном медицинском центре, нашла новую семью. Ее прежние родители были уверены, что их дочь нуждается в лечении в стационаре и отказывались забирать ребенка. Позже ребенка передали в органы опеки, а потом она обрела новую семью.

В начале 2020 года суд удовлетворил иск органов опеки и ограничил в правах родителей девочки Татьяну Максимову и Юрия Зинкина, а также постановил взыскать с каждого алименты на содержание ребенка. Максимова подавала апелляцию. Кроме того, она подала жалобу на ПМЦ в прокуратуру.