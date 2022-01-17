 

Опекун прожившего пять лет в больнице ребенка раскрыла подробности суда

17.01.2022, 18:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Опекун девочки, прожившей с рождения пять лет в больнице, рассказала о том, как их стороне в суде удалось лишить родительских прав биологических родителей, не желавших забирать ребенка из учреждения годами.

«Сегодня мы выиграли дело и биологических родителей лишили прав, так что я наконец-таки смогу ее удочерить», – сказала опекун девочки Юлия в ролике, опубликованном RT.

Она добавила, что приемная семья ребенка шла к этому решению суда «долго и упорно».

«Девочка чувствует себя отлично, ходит в школу, делает все, что от нее требуется и не требуется. Она отличная старшая сестра, отличная дочка, отличная внучка», – сказала женщина.

Напомним, в понедельник родителей девочки, которая с рождения и до пяти лет жила в перинатальном центре, лишили родительских прав.

Девочка, которая с рождения пять лет прожила в московском перинатальном медицинском центре, нашла новую семью. Ее прежние родители были уверены, что их дочь нуждается в лечении в стационаре и отказывались забирать ребенка. Позже ребенка передали в органы опеки, а потом она обрела новую семью.

В начале 2020 года суд удовлетворил иск органов опеки и ограничил в правах родителей девочки Татьяну Максимову и Юрия Зинкина, а также постановил взыскать с каждого алименты на содержание ребенка. Максимова подавала апелляцию. Кроме того, она подала жалобу на ПМЦ в прокуратуру.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.09 / Обозреватель The Hill – неудивительно, что американцы не доверяют СМИ

02.09 / В ООН обеспокоены сообщениями о жестоком обращении с задержанными демонстрантами в Беларуси

25.12 / В сети опубликована новая порция новостей о будущих iPhone 14 Pro

29.12 / Путин внес в Госдуму законопроект «О гражданстве России»

21.08 / ВС поддержал кандидатуру Птицына на должность председателя Мосгорсуда

25.09 / Суд Канады освободил дочь основателя Huawei из-под домашнего ареста

19.05 / СБУ не имеет данных о наличии российского паспорта у нардепа Аксенова

25.10 / Судья в Одессе обязал двух мужчин читать произведения Тараса Шевченко, Марка Твена и Джека Лондона за кражу магнитол

22.11 / Ключевой проблемой процесса голосования “Опора” назвала фотографирование бюллетеней

11.03 / Facebook повторно запускает Instagram Lite

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика