 

Сообщила американская компания. У горы Поп Иван нашли травмированного иностранца – ГСЧС

17.01.2022, 18:26, Новости дня
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“В 14.50 на служебный телефон начальника четвертой специальной поисково-спасательной группы поступил телефонный звонок от одной из американских компаний, которая сообщила о том, что по определенным координатам близ горы Пип Иван (ориентировочно 200 м от вершины) на территории Закарпатской области травмировался иностранный турист”, – отметили в релизе.

В 16.12 спасатели  нашли пострадав, его сопроводили на пост Яворник на горе Поп Иван.

“Из-за усложненных погодных условий спуск гражданина Польши с вершины горы запланирован на 18 января”, – рассказали в ГСЧС. 

Утром 17 января на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста сообщили о сложных погодных условиях и посоветовали воздержаться от похода в высокогорье.

“На горе Поп Иван Черногорский облачно, туман, видимость до 20 м, ветер западный, порывы до 20 м/с, температура воздуха -13 °С, высокая влажность, происходит оледенение”, – отметили в посте.

https://www.facebook.com/chornogora.rescue112/posts/2480822348717516

Контекст:

ГСЧС предупреждала украинцев об ухудшении погоды 17 января. По прогнозу синоптиков, в западных и северных областях Украины ожидаются порывы ветра 17–22 м/с,  во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях – 25–28 м/с.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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