Бесплатный адвокат говорит, что ГБР вызвало его на задержание Порошенко в аэропорт. В Бюро это опровергают

“Сегодня примерно в 09.40 в региональный центр предоставления бесплатной правовой помощи поступило обращение уполномоченного представителя Государственного бюро расследований, который попросил привлечь Петру Порошенко защитника. Меня вызвали непосредственно в аэропорт почему-то, когда все понимали, что там никого нет. Из СМИ я узнал, что Петр Алексеевич направляется в суд. Я явился непосредственно в суд”, – рассказал Глядик.

Адвокат добавил, что в суде Порошенко отказался от его услуг.

В пресс-службе ГБР сообщили, что не привлекали адвоката бесплатной правовой помощи для защиты политика.

“Информация о привлечении работниками ГБР такого адвоката неправдива и не соответствует действительности. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства распространения этой информации, после чего будет дана правовая оценка таким действиям”, – говорится в сообщении.

Контекст:

20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение “засунули в щель калитки”. За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

“Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов”, – заявили в партии “Европейская солидарность”.

Порошенко прилетел в Киев из Варшавы утром 17 января 2022 года. В аэропорту Киев (Жуляны) его встречали несколько тысяч человек.

На брифинге Порошенко заявил, что его “незаконно пытались не допустить на территорию Украины”. По его словам, ситуацию удалось разрешить “исключительно благодаря тому, что в составе пассажиров рейса, которым мы вернулись из Варшавы, было огромное количество журналистов”.

В ГБР заявили, что пытались вручить Порошенко в аэропорту процессуальные документы, но его адвокаты “сбежали”.

После этого Порошенко прибыл в Печерский районный суд Киева, где ему должны избрать меру пресечения. В ходе заседания адвокат экс-президента Игорь Головань сказал, что сторона защиты не видела ни одного документа, который подтверждал бы сообщение Порошенко о подозрении, поэтому у него нет статуса подозреваемого.

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