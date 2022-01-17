 

Эстония готова разместить на своей территории военных быстрого реагирования НАТО

17.01.2022, 15:28, Новости дня
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“Мы смотрим со своей позиции. Мы четко видим, что в плане политики сдерживания Балтийский регион следует укрепить. Есть четкие планы, как это сделать в случае необходимости”, – сказал он.

По словам канцлера, в городе Тапа есть территория для принятия военных, где, в частности, можно складировать оборудование, оружие и раздавать его подразделениям.

Он отметил, что даже если для солдат не хватит мест в казармах, их можно будет разместить в специальных палатках, а если военным придется задержаться в Эстонии, для них будут построены и казармы. В то же время он считает, что “союзники не приедут к нам спать в казармах, если им придется прибыть сюда в целью укрепления военной мощи”.

Войска НАТО размещаются в Эстонии, Латвии, Литве и Польше на основании решений Варшавского саммита НАТО, который проходил с 8 по 9 июля 2016 года. 

Боевая батальонная группа НАТО в Эстонии дислоцирована в военном городке Тапа с апреля 2017 года. Ее возглавляет Великобритания, в состав входят также военные из Франции, Дании и Бельгии. Численность группы, по данным сайта минобороны Эстонии, составляет около 1200 военных.

Сальм отметил, что инфраструктуру для боевой группы создали за несколько месяцев, прошедших с момента принятия решения до прибытия союзников в Эстонию. “Быстрое и выдающееся историческое достижение. Я ни секунды не сомневаюсь, что мы сможем повторить это, если в ближайшее время возникнет такая необходимость”, – подчеркнул он. 

Контекст:

В декабре 2021 года в Белом доме подтвердили, что США рассматривают увеличение военного присутствия на восточном фланге НАТО в случае вторжения РФ в Украину.

12 января 2022 года об этом же заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он напомнил, что после оккупацией Россией Крыма и дестабилизации ситуации на Донбассе, Альянс значительно усилил свое присутствие на восточном фланге. Он подчеркнул, что НАТО находится там, чтобы защищать союзников, чтобы “сохранить мир, а не спровоцировать конфликт”.

“Если Россия вновь применит силу против Украины, мы должны серьезно рассмотреть увеличение нашего присутствия на востоке Альянса”, – сказал Столтенберг.

Заявление генсека НАТО прозвучало на фоне наращивания российских войск на границах с Украиной и обсуждения выдвинутых Россией 17 декабря требований к США и НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В проектах договоров, в частности, говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го, 12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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