 

“Большего удара себе по яйцам нельзя было нанести”. Арестович обвинил Зеленского в нарушении обещаний и раскритиковал власть

17.01.2022, 15:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По мнению Арестовича, Зеленский, придя к власти, нарушил базовые предвыборные обещания.

“Президент пришел к власти на лозунгах выполнения обещаний. Нам стикеры красивые рисуют: из 46 обещаний выполнено 22, 16 в очереди на выполнение, а к остальным мы обязательно подойдем. Так нарушены базовые обещания – экономическая свобода и гуманитарная политика”, – отметил советник главы ОП.

Он также напомнил, что Зеленский построил свою предвыборную кампанию на разговорах с людьми.

“На обращении, оно не всегда было гладким, он запинался, но он очень искренне говорил. Когда он последний раз выступал перед людьми? Не под запись, не срежиссировано. Я говорю: “Наша же сила в том, что президент разговаривает со всеми напрямую, в этом его основная фишка – говорить, обращаться, разъяснять свою политику… Где это все?” – пожаловался он.

Арестович добавил, что нынешняя власть слишком “забюрократизировалась”.

“В кого мы превратились? Бюрократия, справка, протокол. Большего удара себе по яйцам нельзя было нанести. Это ж худшее, что с нами можно было сделать – “забюрократиться”. Мы должны были быть веселыми, драйвовыми ребятами, которые за народ, отомстят олигархам, реформируют страну и создадут скачок для следующего скачка. Где это все?” – заявил Арестович.

ВИДЕОВидео: Yuriy Romanenko / YouTube


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.08 / Байден приказал подготовить планы нанесения ударов по боевикам ИГ

03.06 / Украинка Костюк вышла в третий круг Roland Garros вслед за Свитолиной

06.02 / Из-за локдаунов в Великобритании испортится почти 50 млн литров пива

05.10 / Новый Kia Sonet пользуется ажиотажным спросом в Индии

30.07 / Россиянка Пракатень завоевала серебро ОИ в академической гребле

23.11 / Названа причина задымления поезда на станции «Тверская» московского метро

05.04 / Разумков о нардепах: Нужно думать, что говоришь и пишешь

26.11 / CNN – «предлагают гадать на кофейной гуще» — эксперты пожаловались на нехватку информации по вакцине AstraZeneca

25.07 / Сын Высоцкого оценил творчество отца

22.09 / Путин досрочно прекратил полномочия белгородского губернатора

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика