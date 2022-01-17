В Госдуме пообещали навести порядок с концессиями в ЖКХ

В Госдуме создали рабочую группу для совершенствования законодательства в сфере ЖКХ. Только в 2020 году прокурорами было выявлено более 5,5 тыс. нарушений законов о концессионных соглашениях.

«Концессия – форма государственно-частного партнерства, при которой государственное имущество передается частному инвестору на определенный срок. «На бумаге — частник использует сети, получает прибыль, часть которой тратит на реконструкцию таких объектов. На практике же зачастую частник просто собирает деньги, но никуда их не инвестирует, в результате сети приходят в негодность. На проблему концессий в конце 2021 года обратил внимание депутатов генеральный прокурор РФ Игорь Краснов», – передает «Парламентская газета».

Об изменении законодательства задумались после масштабных проверок Генпрокуратурой инфраструктурных объектов, в том числе и тех, которые сданы в концессии. По итогам проверок 2020 года было вынесено 2,7 тыс. представлений, в суды направлено свыше 650 исков.

Например, в Мордовии, Тыве, Амурской области и других регионах после прокурорского вмешательства были пересмотрены тарифы на услуги ЖКХ, несправедливо установленные концессионерами. А в Хабаровском крае, Саратовской, Омской, Челябинской областях, Еврейской автономной области и других регионах прокуроры обнаружили объекты ЖКХ, которые передали частникам без проведения конкурсов и заключения соглашений.

Водоканалы и теплосети – это стратегические объекты, напомнил «Парламентской газете» депутат Госдумы, член межведомственной комиссии Денис Майданов. При этом он отметил, что сегмент ЖКХ напрямую влияет на безопасность страны как внутреннюю, так и внешнюю.

«Концессионные соглашения влияют непосредственно на граждан и обеспечивают жизненные функции целых городов. В связи с чем государство, отдающее такие объекты в аренду вплоть до 49-летного срока, должно делать это сознательно и понимать, кто и как будет управлять такими активами», – сказал депутат.

В связи с этим он предложил ввести ценз для тех, кого могут допускаться к концессиям. Это не должен быть просто «бизнес, который хочет поучаствовать», отметил парламентарий.

«Было бы здорово, если бы система ЖКХ хотя бы на 50% оставалась в руках государства, а именно государственных корпораций. Тогда мы были бы защищены от любого социального взрыва, который может допустить некачественный, а иногда и не российский концессионер», – сказал Майданов.

Объекты жизнеобеспечения создавались за счет вложений государства и принадлежат россиянам, напомнила на первом заседании межфракционной группы ее руководитель, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая 10 декабря прошлого года. Она также подчеркнула, что и после того, как сети переданы в концессию, граждане продолжают свои инвестиции в эти объекты, так как ежемесячно вкладывают в них личные средства.