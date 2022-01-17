Лавров: Для Украины никакого плана «Б» быть не может

Для украинского режима никакого плана «Б», кроме выполнения Минских соглашений, быть не может, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Для украинского режима никакого плана «Б» быть не может, есть только Минские соглашения, которые, как подчеркнул в своем вступительном слове господин министр, Киев обязан досконально выполнить», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.

По его словам, Украина находится под внешним управлением США, и Вашингтон в состоянии заставить Киев выполнить минские соглашения.

Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак предложил провести трехсторонний виртуальный саммит РФ – США – Украина. По его словам, у американских коллег предложение вызвало «глубокий интерес», Киев ждет реакцию российской стороны.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заметил, что предложений о саммите РФ – США – Украина от Вашингтона не поступало. Пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки в свою очередь заявила, что Соединенным Штатам пока нечего сообщить о возможности проведения саммита с Россией и Украиной.

Киевский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что идея виртуального саммита РФ – США – Украина выглядит несерьезно, в том числе потому, что ее озвучил глава офиса президента Украины. «Ермак – болтун. Он специалист в таких сферах, которые никакого отношения к большой политике не имеют», – считает Погребинский.