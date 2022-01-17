 

В МИД Германии пообещали «подходящие меры» против «Северного потока – 2»

17.01.2022, 14:49, Новости дня
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Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в случае эскалации ситуации на Украине правительство ее страны примет вместе с партнерами «подходящие меры» в отношении «Северного потока – 2».

По словам Бербок, оператор трубопровода Nord Stream 2 пока не полностью соответствует праву ЕС, потому его сертификация приостановлена, передает «Коммерсант».

Ранее министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что проект газопровода «Северный поток – 2» является экономическим, и он не должен быть втянут в конфликт вокруг Украины.

До этого глава комитета по внешней политике Бундестага Михаэль Рот заявил, что причины противодействия запуску газопровода «Северный поток – 2» кроются в экономических интересах других стран, в том числе Соединенных Штатов.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ситуация с «Северным потоком – 2» показывает, что у Германии нет свободы заниматься своими экономическими интересами.



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