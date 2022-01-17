Принц Гарри судится с правительством Великобритании из-за отказа предоставить ему госохрану

Принц Гарри лишился права на бесплатную государственную охрану после того, как в начале 2020 года отказался от королевских обязанностей.

Представитель отметил, что принц Гарри намерен посетить Великобританию вместе с семьей и готов оплачивать услуги государственной охраны самостоятельно, так как охраняющая его частная служба не имеет необходимых полномочий.

Известно, что принц Гарри обратился с иском против правительства Великобритании еще осенью 2021 года – после того, как летом 2021-го его преследовали в Лондоне фотографы. Когда состоится заседание суда, пока неизвестно.

Контекст:

Принц Гарри весной 2018 года женился на американской актрие Меган Маркл. 9 января 2020 года они заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены “начать новую жизнь”.

В настоящее время принц Гарри вместе с женой и двумя детьми проживают в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния). Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет, которая родилась 6 июня 2021 года.

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