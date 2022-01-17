 

Рособрнадзор допустил возможность изменения расписания ОГЭ и ЕГЭ

17.01.2022, 14:04, Новости дня
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Решения о необходимости корректировки утвержденного расписания ОГЭ и ЕГЭ будут зависеть от эпидемиологической обстановки, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

«Приказы о расписаниях ЕГЭ и ОГЭ утверждены. Согласно им, ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году пройдут в 3 периода: досрочный, основной и дополнительный. Решения о необходимости корректировки утвержденного расписания будут зависеть от эпидемиологической обстановки», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

 Пресс-служба уточняет, что согласно рекомендациям Роспотребнадзора был разработан комплекс мер по эпидемиологической безопасности для пунктов проведения экзаменов (ППЭ), который хорошо зарекомендовал себя в 2020-2021 годах. В частности, это уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, использование масок, измерение температуры, дозаторы с антисептиками, соблюдение социальной дистанции и так далее.

Ранее Рособрнадзор назвал даты, в которые в 2022 году будут проводиться ЕГЭ и ОГЭ. Как следует из приказов ведомства, в основной период ЕГЭ по географии, литературе, химии пройдет 26 мая; по русскому языку – 30 и 31 мая; по математике – 2 (профильного уровня) и 3 (базового уровня) июня; по истории, физике – 6 июня, по обществознанию – 9 июня. 14, 16 и 17 июня – ЕГЭ по иностранным языкам, 20 и 21 июня – по информатике.



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