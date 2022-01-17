В Черкассах тело утонувшего мужчины нашли подо льдом с помощью подводного дрона
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Во время патрулирования побережья Днепра в районе пляжа “Ривьера” на расстоянии около 150 м от берега водолазы ГСЧС обнаружили вероятное место провала человека под лед.
“Отделением беспилотных летательных аппаратов аварийно-спасательного отряда спецназначения с помощью подводного дрона проведено обследование дна реки и обнаружено тело мужчины”, – говорится в сообщении.
Водолазы подняли тело погибшего на поверхность с глубины около 6 м и передали сотрудникам полиции.
https://www.facebook.com/DSNSCHERKASY/videos/1137382290367138/
Правоохранители выясняют обстоятельства гибели человека.
Контекст:
В Украине растет количество несчастных случаев на водоемах, заявляли в ГСЧС 8 января.
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