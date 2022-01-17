Ученый предположил плановую вакцинацию детей от коронавируса в России

Российских детей и подростков могут начать прививать в плановом режиме, такое мнение выразил главный научный сотрудник Центра Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«По-видимому, вакцинация подростков, детей у нас останется надолго и, скорее всего, станет плановой, будет включена в календарь прививок. То, что сейчас начинают [вакцинацию], очень хорошо. Я надеюсь, что также дальше можно будет перейти на интраназальную вакцинацию, которая в общем мягче, дает меньше побочек и очень важна для защиты ворот [для входа] инфекций <…>, снижает возможность проникновения вируса внутрь организма», – цитирует Альтштейна ТАСС.

По его словам, вакцинация подростков защитит их не только от заболевания и тяжелого течения болезни, но и снизит распространение вируса. Он подчеркнул, что привитие иммунитета от коронавируса для этой возрастной категории – перспективное дело в борьбе с пандемией.

На прошлой неделе глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что вскоре ожидается выпуск вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» в гражданский оборот.

В декабре Федеральная антимонопольная служба объявила о согласовании цены детской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник М», она будет ниже на 30% цены на «Спутник V». «Спутник М» близок по составу к «Спутнику V», но оптимизирован под возраст.