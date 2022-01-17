 

Кремль анонсировал встречу Путина с губернатором Астраханской области

17.01.2022, 11:50, Новости дня
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Президент Владимир Путин в понедельник встретится с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Несколько рабочих встреч дальше запланировано непубличного характера, и где-то в середине дня Путин позанимается делами астраханскими, Астраханской области. Он примет Игоря Бабушкина, губернатора Астраханской области», – передает РИА «Новости» слова Пескова. Он добавил, что Астраханская область очень большая, важная, «есть о чем поговорить».

По словам Пескова, Путин в понедельник проводит международный телефонный разговор.

«Президент Путин начинает ее (рабочую неделю) в Кремле… Сейчас у него идет международный телефонный разговор», – сказал пресс-секретарь президента.



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