Кремль анонсировал встречу Путина с губернатором Астраханской области

Президент Владимир Путин в понедельник встретится с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Несколько рабочих встреч дальше запланировано непубличного характера, и где-то в середине дня Путин позанимается делами астраханскими, Астраханской области. Он примет Игоря Бабушкина, губернатора Астраханской области», – передает РИА «Новости» слова Пескова. Он добавил, что Астраханская область очень большая, важная, «есть о чем поговорить».

По словам Пескова, Путин в понедельник проводит международный телефонный разговор.

«Президент Путин начинает ее (рабочую неделю) в Кремле… Сейчас у него идет международный телефонный разговор», – сказал пресс-секретарь президента.