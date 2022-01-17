Психолог Холоденко рассказала, как говорить “нет” без чувства вины

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17.01.2022, 11:46, Новости дня
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“Правильно говорить “нет” меня научил [украинский психолог Дмитрий] Карпачев. “Нет” потому что “нет” – вот без всяких долгих: “Ты понимаешь?..” Просто: “Нет. У меня такое правило, и я сейчас не испытываю желания его нарушать”.

При этом свою просьбу, по словам Холоденко, необходимо формулировать так, чтобы человек имел свободу отказа.

“Я считаю, что когда просишь, надо всегда говорить: “Но вы мне можете отказать”. Это же не манипуляция – это просьба. Если мы хотим управлять поведением человека, как выгодно нам и невыгодно ему, – это манипуляция. Если хотим, чтобы человек с нами сохранил отношения, несмотря на просьбу, он должен чувствовать свободу – и свободу отказа в том числе, – отметила эксперт.

Холоденко: Пугачева в жизни очень худая, ухоженная, с невероятной энергетикой. Нет ощущения “я зашла – и все расступитесь”. Читайте полный текст интервью

Контекст:

Холоденко родилась в 1983 году в Черкассах. Широкую популярность получила в 2017 году после участия в проекте “Танцы со звездами” на канале “1+1”.

Холоденко воспитывает сына Лариона (2012) и дочь Вивьен (2019).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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