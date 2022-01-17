Зеленский запрещает подписывать подозрение Коломойскому – Порошенко

Политик предполагает, что у Коломойского есть компромат на Зеленского.

“Я утверждаю, что Коломойский имеет решающее влияние на решение Зеленского. Имел, имеет и будет продолжать иметь. Допускаю, ему есть чем Зеленского шантажировать. Иначе невозможно объяснить, почему Коломойскому до сих пор – при всей имеющейся доказательной базе – не предъявлено подозрение, а Порошенко предъявлено”, – сказал Порошенко.

Он утверждает, что подозрение Коломойскому уже готово три года, однако президент не разрешает никому из прокуроров его подписывать.

“То, что Зеленский говорит в видосиках, и то, что делает, как президент – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Если он искренне поддержал, где арест имущества Коломойского? Где санкции, применяемые? Почему не предъявлено подозрение? Можете мне объяснить, почему почти за три года Зеленского не предъявлено подозрение? А я вам скажу – прокурор его не подписывает! Оно готово уже три года. Никто не подписывает. Зеленский запрещает кому-либо подписывать подозрение Коломойскому”, – заверил нердеп.

Контекст:

Коломойский входит в рейтинг 100 богатейших людей Украины, составленный журналом “Forbes Украина”. Активы бизнесмена оценили в $1,8 млрд, он занимает четвертое место в списке.

31 марта 2019 года состоялся первый тур выборов президента Украины. У актера Зеленского было 30,24% голосов, у тогдашнего президента Петра Порошенко – 15,95%. 21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента. Согласно окончательным итогам, новым президентом Украины стал Зеленский, который набрал 73,22% голосов. Порошенко получил 24,45% голосов избирателей.

Во время предвыборной кампании Порошенко называл Зеленского “марионеткой” Коломойского. В ответ Зеленский заявлял, что общается с Коломойским “только по бизнесу” и не встречался с ним в “политический период”.

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