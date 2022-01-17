В РФ разработана технология очистки воды при помощи мусора

Ученые из Томского политехнического университета выступили с уникальным предложением. Они хотят наладить очистку водоемов с использованием отработанных медицинских масок и одноразовых простыней.

Их всех этих отходов моно создавать широкие фильтрующие полотна. Ели добавить в них еще и металлоорганичесие соединения, такие фильтры будут способны очищать воду от нефтепродуктов, утверждают ученые.

Эффективность материала испытана методом моделирования. Фильтры получаются не только эффективными, но и очень дешевыми. Кроме того, автоматически решается проблема утилизации медицинских масок, простыней и других тканей, которые ранее приходилось просто сжигать или выбрасывать на свалки.