 

В РФ разработана технология очистки воды при помощи мусора

17.01.2022, 8:39, Новости дня
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Ученые из Томского политехнического университета выступили с уникальным предложением. Они хотят наладить очистку водоемов с использованием отработанных медицинских масок и одноразовых простыней.

Их всех этих отходов моно создавать широкие фильтрующие полотна. Ели добавить в них еще и металлоорганичесие соединения, такие фильтры будут способны очищать воду от нефтепродуктов, утверждают ученые.

Эффективность материала испытана методом моделирования. Фильтры получаются не только эффективными, но и очень дешевыми. Кроме того, автоматически решается проблема утилизации медицинских масок, простыней и других тканей, которые ранее приходилось просто сжигать или выбрасывать на свалки.



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