В Канаде изучают метеорит, залетевший в спальню одной из местных жительниц

Метеориты сталкиваются с Землей ежедневно, но абсолютное большинство полностью сгорает в атмосфере. Шанс, что метеорит упадет на кого-то, еще более мизерный, чем вероятность выиграть джек-пот в государственную лотерею.

Но жительнице Канады Рут Гамильтон «повезло». Метеорит несколько месяцев назад влетел прямо к ней в спальню и приземлился на подушке рядом с головой. И это был достаточно большой и тяжелый камень.

Теперь метеорит, состоящий из хондрита, является объектом изучения представителей науки. Они полагают, что данный камень является осколком какого-то астероида, образовавшегося в Солнечной системе, а затем распавшегося около 470 миллионов лет назад. Большинство падающих на Землю метеоритов состоят из того де минерала.