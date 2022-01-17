 

Последние 8 лет признаны самыми теплыми в истории метеорологии

17.01.2022, 7:54, Новости дня
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Напомним, что постоянные наблюдения за состоянием погоды ученые начали делать в 1800 году. С тех пор были отмечены периоды потеплений и похолоданий. Однако последние восемь лет признаны самыми теплыми за все это время.

Данную информацию уже подтвердили в NASA. Также с этим полностью согласны в американском управлении NOAA, занимающемся исследованиями состояния земной атмосферы и Мирового океана.

Отмечено, что с 2014 по 2021 год средняя температура воздуха на Земле была на 0,85 градуса выше, чем в общем за весь прошлый век. Также ученые напомнили, что 2021 год оказался немного холоднее, чем 2020- и 2019-й. В этом году температура океана продолжает повышаться, хотя по циклу должно было начаться некоторое охлаждение.



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