Последние 8 лет признаны самыми теплыми в истории метеорологии

Напомним, что постоянные наблюдения за состоянием погоды ученые начали делать в 1800 году. С тех пор были отмечены периоды потеплений и похолоданий. Однако последние восемь лет признаны самыми теплыми за все это время.

Данную информацию уже подтвердили в NASA. Также с этим полностью согласны в американском управлении NOAA, занимающемся исследованиями состояния земной атмосферы и Мирового океана.

Отмечено, что с 2014 по 2021 год средняя температура воздуха на Земле была на 0,85 градуса выше, чем в общем за весь прошлый век. Также ученые напомнили, что 2021 год оказался немного холоднее, чем 2020- и 2019-й. В этом году температура океана продолжает повышаться, хотя по циклу должно было начаться некоторое охлаждение.