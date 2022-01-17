 

Запад назвал три принципа в отношениях с Россией

17.01.2022, 6:36, Новости дня
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Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан по итогам разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном рассказал, какие три принципа поддерживают Париж и Вашингтон в отношениях с Россией.

Ле Дриан заявил, что обе страны в отношении РФ «разделяют три принципа: сдерживание, продолжение диалога и усиление трансатлантической координации», передает РИА «Новости».

Госдеп сообщил, что Блинкен подтвердил «твердую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии». Блинкен и Ле Дриан обсудили готовность Вашингтона «быстро и мощно отреагировать на любое новое российское вторжение на Украину».

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что американская администрация в начале следующей недели сможет представить дополнительную информацию о дальнейших дипломатических шагах в отношении России.



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