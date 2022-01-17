Движение судов в Босфорском проливе пришлось приостановить

Из-за поломки сухогруза пришлось остановить движение судов в Босфорском проливе в обоих направлениях, сообщило турецкое управление береговой охраны.

Поломка сухогруза произошла «на пути в Румынию в районе моста Султана Селима Явуза». После «вмешательства группы береговой охраны» сухогруз «был поставлен на якорь в районе якорной стоянки Сарыер-Бююкдере». Сообщается, что «после окончания работ движение по Босфору нормализовалось», передает РИА «Новости» со ссылкой на A haber.

Осенью в проливе Босфор произошло столкновение российского сухогруза «Русич-10» с турецким судном «Тахсин Имамоглу». В июне в Турции началась фактическая реализация проекта судоходного канала «Стамбул» между Мраморным и Черным морями в обход Босфора.