Порошенко прокомментировал заявление ГБР, что он купил билеты на самолет в день, когда ему пытались вручить повестку

“Открою вам тайну: я себе билеты не покупаю. Этим занимается travel agency. Но тот факт, что они следят, куда я поехал, как я поехал, что я говорил, кто когда заказывал билеты, свидетельствует только об одном: они незаконно следят за лидером оппозиции. Они прослушивают мои телефоны, они сопровождают мои автомобили, они смотрят, куда я полетел. Вас не смутило, что за четыре недели, пока меня не было в Украине, ни один Telegram-канал [бизнесмена Игоря] Коломойского и [президента Владимира] Зеленского не опубликовал, где я был? Почему? А потому, что я не покупал билеты в Украине”, – заявил Порошенко.

6 января ГБР заявило, что Порошенко не планировал заранее свою зарубежную поездку и купил билеты в день, когда следователи хотели вручить ему повестку о вызове в бюро.

Контекст:

Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах.

20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение “засунули в щель калитки”. За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

“Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов”, – заявили в партии “Европейская солидарность”.

21 декабря Порошенко записал видеообращение, в котором пообещал “не предоставить Офису президента подарка” и вернуться в Украину в январе.

12 января 2022 года Порошенко сообщил, что прилетит рейсовым самолетом из Варшавы в Киев утром 17 января. Адвокат Игорь Головань заявил, что Печерский районный суд Киева разрешил задержать Порошенко с целью доставить его на заседание суда. По информации экс-нардепа Игоря Мосийчука, Государственная пограничная служба готовится к задержанию Порошенко в аэропорту.

Заседание Печерского райсуда Киева по избранию Порошенко меры пресечение назначено на 11.00 17 января. Прокуроры будут просить суд арестовать экс-президента.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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