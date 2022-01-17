Перед прибытием Порошенко аэропорт в Киеве «заминировали»

Неизвестный сообщил о минировании аэропортов «Киев» и «Борисполь», сообщила официальный представитель полиции Киева Юлию Гирдвилис.

Порошенко сообщил, что прибудет самолетом 17 января в международный аэропорт «Киев» в Жулянах, но не исключает, что самолет могут посадить в другом аэропорту, передает ТАСС.

«Собрал ли «тревожный чемоданчик»? Не собрал. Не собираю. И собирать не буду. Я человек такой, что твое поведение программирует будущее. Если ты готовишься к победе , то одержишь победу. А если будешь готовиться к «чемоданчику», то будет тебе «чемоданчик», – приводит его слова «Укринформ».

Напомним, Порошенко заявил, что в понедельник вернется в Киев и посетит Печерский районный суд, куда он вызван для избрания меры пресечения по делу о государственной измене.