 

Перед прибытием Порошенко аэропорт в Киеве «заминировали»

17.01.2022, 2:04, Новости дня
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Неизвестный сообщил о минировании аэропортов «Киев» и «Борисполь», сообщила официальный представитель полиции Киева Юлию Гирдвилис.

Порошенко сообщил, что прибудет самолетом 17 января в международный аэропорт «Киев» в Жулянах, но не исключает, что самолет могут посадить в другом аэропорту, передает ТАСС.

«Собрал ли «тревожный чемоданчик»? Не собрал. Не собираю. И собирать не буду. Я человек такой, что твое поведение программирует будущее. Если ты готовишься к победе , то одержишь победу. А если будешь готовиться к «чемоданчику», то будет тебе «чемоданчик», – приводит его слова «Укринформ».

Напомним, Порошенко заявил, что в понедельник вернется в Киев и посетит Печерский районный суд, куда он вызван для избрания меры пресечения по делу о государственной измене.



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