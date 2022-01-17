 

Стало известно, где вдова Градского хранила 100 млн рублей

17.01.2022, 2:04, Новости дня
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СМИ рассказали, где Марина Коташенко, вдова певца Александра Градского, хранила 100 млн рублей, которые забрали грабители.

Источник РЕН ТВ заявил, что столь крупную сумму Коташенко хранила на втором этаже дома под своей кроватью.

Напомним, в трое неизвестных на ЦКАД спровоцировали аварию с машиной Коташенко. После этого они подсели в автомобиль к женщине и, угрожая оружием, заставили ее вернуться домой в Наро-Фоминский район, где забрали у нее деньги. Затем грабители заставили Коташенко отвезти их в город Апрелевку. Там мужчины пересели в белый Mercedes и уехали в сторону Москвы.



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