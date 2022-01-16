 

В Индии подтвердили самое большое суточное количество случаев COVID-19 за восемь месяцев

16.01.2022, 21:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Всего в Индии подтвердили 37,1 млн случаев инфекции. В стране, в частности, выявили 7743 случая нового штамма коронавируса “Омикрон”.

Умерло за сутки 314 человек, всего в стране число жертв COVID-19 достигло 486 066 человек.

Как отмечает Reuters, за прошлые сутки в Индии было подтверждено самое большое количество случаев коронавируса за восемь месяцев.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / Агроном: Уже скоро в средней полосе РФ будут расти арбузы

25.01 / Юрист: Навальный проигнорировал предупреждения ФСИН о замене условного срока на реальный

19.04 / Летевший в Токио самолет экстренно сел в Новосибирске из-за инсульта пилота

06.07 / Данилов: Французы участвовали в переговорах между Грузией и Россией, им дали заказ на “Мистрали”. Не знаю, получили ли они что-то за Донецкую и Луганскую области и Крым

23.04 / Шепелев пожаловался, что после рождения сына возлюбленная перестала присылать ему снимки с глубоким декольте

19.05 / В реанимации скончалась актриса, сыгравшая Мальвину в “Приключениях Буратино”

14.01 / Дочь Маккартни снимет документальный фильм о лондонской студии Abbey Road, где записывались The Beatles

04.11 / И.о. главы Госналоговой про обыски у него: Следствие фактически верифицировало, что я честно подаю декларацию

24.03 / Бутусов: Офис президента скрывает провал “вагнергейта”. И для этого решил скрыть тот факт, что многие члены СНБО не голосовали за отчет по разведке

12.10 / Отельеры дали прогноз о будущем системы «все включено» в Турции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика